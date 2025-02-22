Украинская биатлонистка имеет значительные проблемы со здоровьем: что диагностировали спортсменке

Украинской биатлонистке Ирине Петренко диагностировали заболевание. Это может создать проблемы в ее спортивной карьере.

Ирина Петренко начала биатлонный сезон с травмы. Теперь врачи поставили спортсменке еще один неутешительный диагноз, пишет 24 канал со ссылкой на эфир Общественное Спорт.

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Какой диагноз поставили Петренко

Врачи диагностировали Ирине астму. Тренерский состав сборной Украины будет обдумывать дальнейшую карьеру биатлонистки.

Ранее Николай Зоц уже сообщал, что у одной из спортсменок есть определенные проблемы.

Как говорят врачи, главное – установить диагноз, а лечить уже легче. У нее есть значительные проблемы со здоровьем, проявляются больше или в горах, на высоте, или при сильном морозе,

– сказал главный тренер.

Напомним, что в текущем сезоне Ирина Петренко выступала только на Кубке IBU. Ее лучшим результатом была 44-я позиция в индивидуальной гонке.