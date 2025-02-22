Ірина Петренко розпочала біатлонний сезон з травми. Відтепер лікарі поставили спортсменці ще один невтішний діагноз, пише 24 канал з посиланням на ефір Суспільне Спорт.

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Який діагноз поставили Петренко

Лікарі діагностували Ірині астму. Тренерський склад збірної України буде обдумувати подальшу кар'єру біатлоністки.

Раніше Микола Зоц вже повідомляв, що в однієї зі спортсменок є певні проблеми.

Як кажуть лікарі, головне – встановити діагноз, а лікувати вже легше. У неї є значні проблеми зі здоров’ям, виявляються більше або в горах, на висоті, або за сильного морозу,

– сказав головний тренер.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ірина Петренко виступала лише на Кубку IBU. Її найкращим результатом була 44-та позиція в індивідуальній гонці.