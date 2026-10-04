Пресс-конференцию тренера сорвали: перед матчем Лиги наций разразился скандал

Матч Лиги наций между Ирландией и Израилем состоится 4 октября в 21:45 на нейтральном поле в сербском городе Бачка-Тополя. Накануне встречи напряженность вокруг этого противостояния только усилилась из-за событий, произошедших после первой игры команд.

Пресс-конференция главного тренера Ирландии Геймира Халлгримссона перед матчем с Израилем неожиданно завершилась после острых вопросов журналистов. Представители СМИ затронули тему возможного расизма и конфликтов между командами, сообщает BBC.

Ирландцев обвинили в расизме

Один из израильских журналистов попытался спросить Халлгримссона об инциденте во время рейса из Дубая в Тель-Авив, когда один из пилотов напал на другого, а пассажиры помогли взять ситуацию под контроль.

Другой репортер отказывался передавать микрофон и поднял тему возможных расистских высказываний со стороны ирландских футболистов во время победы Ирландии над Израилем со счетом 3:0.

После этого менеджер по коммуникациям Футбольной ассоциации Ирландии Киран Кроули прервал пресс-конференцию. Он назвал обвинения в адрес ирландских футболистов "полностью ложными".

Ранее FAI объявила о расследовании сообщений о расистских оскорблениях в адрес нападающего сборной Ирландии Адама Айды со стороны израильских болельщиков во время первого матча в Дебрецене.

Тренеры не хотят втягиваться в конфликт

Представитель Израильской футбольной ассоциации заявил, что организация пока не подавала жалобу в УЕФА, но может сделать это после предстоящего матча. По его словам, израильские футболисты сообщили о необычном треш-токе со стороны соперников.

Главный тренер Израиля Ран Бен-Шимон отказался подробно комментировать ситуацию. Он подчеркнул, что его главная цель – добиться положительного результата в матче.

Галлгримссон также призвал не смешивать футбол с конфликтом вокруг команд. Наставник заявил, что не хочет вмешиваться в ситуацию, поскольку ею уже занимаются соответствующие структуры.

Я просто надеюсь, что мы сможем сосредоточиться на футболе, и после этого матча победителем станет футбол,

– сказал тренер.

Отметим, что перед предыдущим матчем команды также продемонстрировали символический жест: после гимнов футболисты не пожали друг другу руки. Ирландцы, кроме того, вышли на поле с черными повязками и склонили головы во время исполнения гимна.