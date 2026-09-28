Матч состоялся в Венгрии на фоне напряженности, связанной с израильско-палестинским конфликтом. В итоге Ирландия одержала убедительную победу со счетом 3:0, сообщает 24 Канал.

Ирландцы рассматривали возможность бойкота матча

Перед игрой часть ирландских футболистов рассматривала возможность бойкота встреч против Израиля. В частности, голкипер Гевин Базуну отказался играть в этом матче, объяснив свое решение личными убеждениями.

По словам директора Футбольной ассоциации Ирландии Дэвида Курелла, команда большинством голосов решила все же выйти на поле. По данным бывшего тренера сборной Брайана Керра, во внутреннем голосовании футболисты якобы поддержали проведение матча со счетом 14:8, писал Balls.ie в Твиттере.

Некоторое время вокруг встречи велись острые дискуссии. Более 160 ирландских спортсменов подписали обращение к национальной команде с призывом бойкотировать матч.

Главный тренер Ирландии Хеймир Хадльгримссон также сделал резонансное заявление о "геноциде", устроенном Израилем в Палестине. В то же время позже он признал, что слово было слишком сильным и отвлекало внимание от футбола, сообщал RTE.

Что произошло на поле

После исполнения национальных гимнов футболисты обеих сборных не стали, как обычно, пожимать друг другу руки. Вместо этого они сразу разошлись в разные стороны для командных фотографий.

Ирландские игроки также вышли на поле с черными повязками. Во время исполнения гимна они склонили головы.

Ирландская сторона ранее обращалась к УЕФА с просьбой не помещать ее в одну группу с Израилем. В организации ответили, что решения о разделении отдельных сборных принимаются с учетом ряда факторов, в частности рисков безопасности.

Следующая встреча команд в Лиге наций запланирована на 4 октября.