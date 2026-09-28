Поєдинок відбувся в Угорщині на тлі напруження через ізраїльсько-палестинський конфлікт. У підсумку Ірландія здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0, передає 24 Канал.

Ірландці розглядали бойкот матчу

Перед грою частина ірландських футболістів розглядала можливість бойкоту зустрічей проти Ізраїлю. Зокрема, голкіпер Гевін Базуну відмовився грати у цьому матчі, пояснивши рішення власними переконаннями.

За словами директора Футбольної асоціації Ірландії Девіда Курелла, команда більшістю голосів вирішила все ж вийти на поле. За даними екстренера збірної Браяна Керра, у внутрішньому голосуванні футболісти нібито підтримали проведення матчу з рахунком 14:8, писав Balls.ie у твіттері.

Певний час навколо зустрічі точилися гострі дискусії. Більше 160 ірландських спортсменів підписали звернення до національної команди із закликом бойкотувати матч.

Головний тренер Ірландії Геймір Гадльгрімссон також зробив резонансну заяву про "геноцид", який влаштував Ізраїль у Палестині. Водночас згодом він визнав, що слово було надто сильним і відволікало увагу від футболу, повідомляв RTE.

Що відбулося на полі

Після виконання національних гімнів футболісти обох збірних не стали традиційно потискати руки. Замість цього вони одразу розійшлися в різні боки для командних фотографій.

Ірландські гравці також вийшли на поле з чорними пов’язками. Під час виконання гімну вони схилили голови.

Ірландська сторона раніше зверталася до УЄФА з проханням не зводити її в одній групі з Ізраїлем. В організації відповіли, що рішення про розведення окремих збірних ухвалюються з урахуванням низки факторів, зокрема безпекових ризиків.

Наступна зустріч команд у Лізі націй запланована на 4 жовтня.