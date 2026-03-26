Юная боксерша впала в кому после боя – какое ее состояние сейчас

19-летняя американская боксерка Исис Сио была введена в состояние искусственной комы после поражения нокаутом в поединке с Джоселин Камарилло. Инцидент произошел после того, как уже в первом раунде она пропустила серию сильных ударов в голову, потеряла равновесие и оказалась на канвасе.

По информации TMZ Sports, спортсменку уже выписали из больницы. После этого она обратилась к поклонникам с просьбой не атаковать ее соперницу Камарилло.

Что семья Исис сказала о Камарилло?

Члены семьи сообщили, что 19-летняя боксерка демонстрирует впечатляющий прогресс в восстановлении и постепенно преодолевает серьезные посттравматические осложнения.

Семья Исис отреагировала на критику после поединка, заявив, что волна негатива в адрес Джоселин расстраивает спортсменку.

Родные отметили, что Исис надеется на сохранение уважения и сочувствия со стороны болельщиков к обеим боксерам.

Как прокомментировала ситуацию Камарилло?

По словам спортсменки, она стремилась завершить поединок нокаутом, однако после боя остались смешанные эмоции. Камарилло подчеркнула, что для нее самым важным является здоровье оппонентки.

Больше всего я рада, что с моей соперницей все в порядке,

– отметила она.

По данным BoxingScene, боксерка в течение следующих 36 часов после боя переживала сильные эмоции – от гордости за свой результат до чувства вины. Она призналась, что не могла полностью радоваться победе из-за постоянных мыслей о состоянии соперницы.

Что произошло с Исис Сио?