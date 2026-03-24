Спортсменка провела поединок против Джоселин Камарилло. После серии мощных ударов от Камарилло она упала на ринг, а сразу после нокаута у нее начались судороги, сообщает ProBoxTV.

Что произошло с Исис Сио?

В первом раунде Сио получила два удара по корпусу и пять в голову, после чего упала без сознания уже через 78 секунд боя.

Спортсменку срочно доставили в ближайшую больницу прямо с арены NOS Event Center.

Сейчас она находится под постоянным наблюдением медиков в критическом состоянии.

Мы молимся за скорейшее выздоровление Исис Сио. Наши мысли сейчас с ней и ее семьей в это сверхсложное время,

– написали промоутеры.

Что произошло во время боя: смотрите видео

Что известно сейчас о состоянии Исис Сио?