Спортсменка провела поєдинок проти Джоселін Камарілло. Після серії потужних ударів від Камарілло вона впала на ринг, а одразу після нокауту в неї почалися судоми, повідомляє ProBoxTV.

Що сталося з Ісіс Сіо?

У першому раунді Сіо отримала два удари по корпусу та п'ять у голову, після чого впала непритомною вже через 78 секунд бою.

Спортсменку терміново доправили до найближчої лікарні прямо з арени NOS Event Center.

Наразі вона перебуває під постійним наглядом медиків у критичному стані.

Ми молимося за швидке одужання Ісіс Сіо. Наші думки зараз з нею та її родиною у цей надскладний час,

– написали промоутери.

Що сталося під час бою: дивіться відео

Що відомо зараз про стан Ісіс Сіо?