Сборная Украины продолжает выступления в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Следующим соперником национальной команды станет Исландия.

Матч состоится 10 октября в Рейкьявике. Бывший тренер Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказался о важной игре для сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.

Что сказал Маркевич о матче Исландия – Украина?

Мирон Маркевич рассказал, смогут ли "сине-желтые" получить положительный результат.

Может, что там такого. Условие одно – это полная самоотдача плюс мастерство, она у нас точно не хуже, чем у исландцев. В основном также настрой на матч и вера в победу,

– высказался Маркевич.

Легендарный тренер сказал, что не может назвать точный счет матча Исландия – Украина, но надеется, что результат будет положительный для "сине-желтых".

Мирон Маркевич также объяснил, что нужно подопечным Сергея Реброва для победы над Исландией, кроме самоотдачи на футбольном поле.

"Сильно ничего не придумаешь. Мы же не играем с Францией, Англией. А играем против команды, которую нужно обыгрывать", – объяснил тренер.

Маркевич также отметил, что означает поражение или ничья для сборной Украины в матче с Исландией. Мирон Богданович отметил, что тогда "сине-желтые" потеряют шансы выйти на чемпионат мира 2026 года.

Что известно о сборной Украины в отборе на ЧМ-2026?