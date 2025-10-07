Маркевич назвал главное условие, благодаря которому сборная Украины может победить Исландию
- Мирон Маркевич рассказал, что нужно сборной Украины для победы над Исландией.
- Маркевич отметил, что поражение или ничья в матче с Исландией может лишить сборную Украины шансов выйти на чемпионат мира 2026 года.
Сборная Украины продолжает выступления в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Следующим соперником национальной команды станет Исландия.
Матч состоится 10 октября в Рейкьявике. Бывший тренер Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказался о важной игре для сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026.
Что сказал Маркевич о матче Исландия – Украина?
Мирон Маркевич рассказал, смогут ли "сине-желтые" получить положительный результат.
Может, что там такого. Условие одно – это полная самоотдача плюс мастерство, она у нас точно не хуже, чем у исландцев. В основном также настрой на матч и вера в победу,
– высказался Маркевич.
Легендарный тренер сказал, что не может назвать точный счет матча Исландия – Украина, но надеется, что результат будет положительный для "сине-желтых".
Мирон Маркевич также объяснил, что нужно подопечным Сергея Реброва для победы над Исландией, кроме самоотдачи на футбольном поле.
"Сильно ничего не придумаешь. Мы же не играем с Францией, Англией. А играем против команды, которую нужно обыгрывать", – объяснил тренер.
Маркевич также отметил, что означает поражение или ничья для сборной Украины в матче с Исландией. Мирон Богданович отметил, что тогда "сине-желтые" потеряют шансы выйти на чемпионат мира 2026 года.
Что известно о сборной Украины в отборе на ЧМ-2026?
Сборная Украины в отборе на чемпионат мира 2026 года сыграла два матча против Франции и Азербайджана. В первой игре подопечные Сергея Реброва уступили 2:0, а втором противостоянии сыграла вничью 1:1.
Сергей Ребров обнародовал заявку сборной Украины накануне октябрьских матчей в квалификации на ЧМ-2026.
13 октября сборная Украины сыграет во второй раз против Азербайджана в отборе на мундиаль-2026.