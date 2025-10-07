Збірна України продовжує виступи у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Наступним суперником національної команди стане Ісландія.

Матч відбудеться 10 жовтня у Рейк'явіку. Колишній тренер Дніпра, Металіста та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився щодо важливої гри для збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.

Що сказав Маркевич про матч Ісландія – Україна?

Мирон Маркевич розповів, чи зможуть "синьо-жовті" здобути позитивний результат.

Може, що там такого. Умова одна – це повна самовіддача плюс майстерність, вона у нас точно не гірша, ніж в ісландців. В основному також налаштування на матч та віра у перемогу,

– висловився Маркевич.

Легендарний тренер сказав, що не може назвати точний рахунок матчу Ісландія – Україна, але сподівається, що результат буде позитивний для "синьо-жовтих".

Мирон Маркевич також пояснив, що потрібно підопічним Сергія Реброва для перемоги над Ісландією, окрім самовіддачі на футбольному полі.

"Сильно нічого не придумаєш. Ми ж не граємо з Францією, Англією. А граємо проти команди, яку потрібно обігрувати", – пояснив тренер.

Маркевич також зауважив, що означає поразка або нічия для збірної України у матчі з Ісландією. Мирон Богданович наголосив, що тоді "синьо-жовті" втратять шанси вийти на чемпіонат світу 2026 року.

Що відомо про збірну України у відборі на ЧС-2026?