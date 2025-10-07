Маркевич назвав головну умову, завдяки якій збірна України може перемогти Ісландію
- Мирон Маркевич розповів, що потрібно збірній України для перемоги над Ісландією.
- Маркевич зазначив, що поразка або нічия в матчі з Ісландією може позбавити збірну України шансів вийти на чемпіонат світу 2026 року.
Збірна України продовжує виступи у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Наступним суперником національної команди стане Ісландія.
Матч відбудеться 10 жовтня у Рейк'явіку. Колишній тренер Дніпра, Металіста та Карпат Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився щодо важливої гри для збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026.
Читайте також Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026 з футболу
Що сказав Маркевич про матч Ісландія – Україна?
Мирон Маркевич розповів, чи зможуть "синьо-жовті" здобути позитивний результат.
Може, що там такого. Умова одна – це повна самовіддача плюс майстерність, вона у нас точно не гірша, ніж в ісландців. В основному також налаштування на матч та віра у перемогу,
– висловився Маркевич.
Легендарний тренер сказав, що не може назвати точний рахунок матчу Ісландія – Україна, але сподівається, що результат буде позитивний для "синьо-жовтих".
Мирон Маркевич також пояснив, що потрібно підопічним Сергія Реброва для перемоги над Ісландією, окрім самовіддачі на футбольному полі.
"Сильно нічого не придумаєш. Ми ж не граємо з Францією, Англією. А граємо проти команди, яку потрібно обігрувати", – пояснив тренер.
Маркевич також зауважив, що означає поразка або нічия для збірної України у матчі з Ісландією. Мирон Богданович наголосив, що тоді "синьо-жовті" втратять шанси вийти на чемпіонат світу 2026 року.
Раніше Ігор Циганик оцінив перспективи Сергія Реброва у збірній Україні. Експерт пояснив, як можна розв'язати проблеми, з якими зіткнулася національна команда.
Що відомо про збірну України у відборі на ЧС-2026?
Збірна України у відборі на чемпіонат світу 2026 року зіграла два матчі проти Франції та Азербайджану. У першій грі підопічні Сергія Реброва поступилися 2:0, а другому протистоянні зіграла внічию 1:1.
Сергій Ребров оприлюднив заявку збірної України напередодні жовтневих матчів у кваліфікації на ЧС-2026.
13 жовтня збірна України зіграє вдруге проти Азербайджану у відборі на мундіаль-2026.