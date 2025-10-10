В октябре национальная сборная Украины сыграет два матча квалификации на ЧМ-2026. По итогам поединков с Исландией и Азербайджаном определятся перспективы "сине-желтых" в отборе на Мундиаль.

Известный украинский комментатор Александр Михайлюк в эксклюзивном комментарии 24 Канала поделился ожиданиями от матча с Исландией. Эта игра состоится в пятницу, 10 октября.

Как комментатор оценил кадровый потенциал Украины и Исландии?

Сборная Украины неудачно начала отбор на чемпионат мира-2026. Однако "сине-желтые" смогут исправить ситуацию.

Все мы немного боимся, что наша команда может вылететь уже после матча с Исландией, учитывая то, какая это группа и сколько здесь команд. Наверстать после поражения от Франции и ничьей с Азербайджаном будет почти невозможно, если проиграть Исландии. Думаю, это понимают и сами футболисты, поэтому настроятся на этот поединок как на последний бой,

– отметил Михайлюк.

Отдельно эксперт остановился на сравнении кадрового потенциала обоих соперников. Несмотря на проблемы с травмированными, команда Сергея Реброва выглядит мощнее.

"У нас все же больше класса. В Исландии есть несколько исполнителей достаточно качественных. Речь идет о Гудмундссоне, который играет за Фиорентину, и Йоуганнессона, выступающего в Кельне. Но все же игроков ПСЖ, Ромы, клубов Английской Премьер-лиги у соперника не так уж и много. Наши футболисты выступают в значительно более мощных клубах – можно вспомнить Бенфику, Эвертон и тому подобное. Если мы реализуем свой потенциал, чего команда Сергея Реброва не делала в предыдущих матчах, то можно будет рассчитывать на неплохой результат", – сказал комментатор.

Поединок с Исландией пропустят ключевые игроки сборной Украины: Цыганков, Зинченко и Ярмолюк. Впрочем, у Реброва есть кем заменить этих исполнителей.

"В этом контексте правильным решением является возвращение в сборную Малиновского, который набрал неплохую форму в итальянской Дженоа. Я даже думаю, что Малиновский может выйти со стартовых минут – его опыт должен помочь. Ведь в матче с Азербайджаном у нас не было хорошего контроля мяча, он плохо ходил. Поэтому не исключено, что Руслан появится в стартовом составе. Опять же, рассчитываю на светлую голову Судакова, который набрал хорошую форму. Надеюсь, что Ванат будет забивать – он уже отличился несколькими мячами и, думаю, заслужил место в старте, а не Довбик. Хотя, конечно, еще вспомним Велетня", – рассказал Михайлюк.

Какой прогноз на матч Исландия Украина от Михайлюка?

Александр Михайлюк все же верит, что сборная Украины достигнет желаемого результата в Рейкьявике.

У меня нет чрезмерного оптимизма, но если тренерский штаб выберет правильную тактику, а футболисты будут отрабатывать так, будто это последний бой, последний шанс, то, думаю, мы сможем получить какой-то результат. Даже ничья будет хорошим итогом – при условии домашней победы над Исландией и выигрыша у Азербайджана уже через несколько дней. Думаю, Украина не проиграет,

– сказал комментатор.

Отметим, что матч против Исландии пропустит полузащитник Егор Ярмолюк. Об этом накануне поединка сообщил главный тренер Украины Сергей Ребров.

Как Украина выступает в отборе ЧМ-2026?

Напомним, что в квалификации на ЧМ-2026 сборной Украины нужно сыграть всего шесть матчей. В первых двух "сине-желтые" набрали лишь один балл: поражение с Францией (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).

В группе D украинцы идут вторыми, отставая от Франции на пять баллов, а от Исландии на два. В октябре подопечные Реброва проведут поединка с Исландией (10 октября) и Азербайджаном (13 октября).

Отборочный турнир завершится в ноябре. Сначала украинцы на выезде сыграют с Францией, а в последнем матче встретятся с Азербайджаном.

Напрямую на чемпионат мира выходят победители групп, а команды, занявшие вторые места, разыграют путевки в плей-офф.

Кстати, сайт УАФ привел слова главного тренера сборной Исландии Арнара Гуннлаугссона. Специалист надеется воспользоваться тем, что "Украина находится в не самой лучшей форме".