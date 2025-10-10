Відомий український коментатор Олександр Михайлюк в ексклюзивному коментарі 24 Каналу поділився очікуваннями від матчу з Ісландією. Ця гра відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня.

До теми Ісландія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

Як коментатор оцінив кадровий потенціал України та Ісландії?

Збірна України невдало розпочала відбір на чемпіонат світу-2026. Однак "синьо-жовті" матимуть змогу виправити ситуацію.

Усі ми трохи боїмося, що наша команда може вилетіти вже після матчу з Ісландією, враховуючи те, яка це група й скільки тут команд. Надолужити після поразки від Франції та нічиєї з Азербайджаном буде майже неможливо, якщо програти Ісландії. Думаю, це розуміють і самі футболісти, тож налаштуються на цей поєдинок як на останній бій,

– зауважив Михайлюк.

Окремо експерт зупинився на порівнянні кадрового потенціалу обох суперників. Попри проблеми з травмованими, команда Сергія Реброва виглядає потужніше.

"У нас усе ж таки більше класу. В Ісландії є кілька виконавців досить якісних. Йдеться про Гудмундссона, який грає за Фіорентину, та Йоуганнессона, що виступає в Кельні. Але все ж таки гравців ПСЖ, Роми, клубів Англійської Прем’єр-ліги у суперника не так уже й багато. Наші футболісти виступають у значно потужніших клубах – можна згадати Бенфіку, Евертон тощо. Якщо ми реалізуємо свій потенціал, чого команда Сергія Реброва не робила в попередніх матчах, то можна буде розраховувати на непоганий результат", – сказав коментатор.

Поєдинок з Ісландією пропустять ключові гравці збірної України: Циганков, Зінченко та Ярмолюк. Втім, у Реброва є ким замінити цих виконавців.

"У цьому контексті правильним рішенням є повернення до збірної Маліновського, який набрав непогану форму в італійській Дженоа. Я навіть думаю, що Маліновський може вийти зі стартових хвилин – його досвід має допомогти. Адже у матчі з Азербайджаном у нас не було хорошого контролю м’яча, він погано ходив. Тому не виключено, що Руслан з’явиться у стартовому складі. Знову ж таки, розраховую на світлу голову Судакова, який набрав добру форму. Сподіваюся, що Ванат буде забивати – він уже відзначився кількома м’ячами й, думаю, заслужив місце у старті, а не Довбик. Хоча, звісно, ще згадаємо Велетня", – розповів Михайлюк.

Який прогноз на матч Ісландія Україна від Михайлюка?

Олександр Михайлюк все ж вірить, що збірна України досягне бажаного результати у Рейк'явіку.

У мене немає надмірного оптимізму, але якщо тренерський штаб обере правильну тактику, а футболісти відпрацьовуватимуть так, ніби це останній бій, останній шанс, то, думаю, ми зможемо здобути якийсь результат. Навіть нічия буде хорошим підсумком – за умови домашньої перемоги над Ісландією та виграшу в Азербайджану вже за кілька днів. Думаю, Україна не програє,

– сказав коментатор.

Зазначимо, що матч проти Ісландії пропустить півзахисник Єгор Ярмолюк. Про це напередодні поєдинку повідомив головний тренер України Сергій Ребров.

Як Україна виступає у відборі ЧС-2026?

Нагадаємо, що у кваліфікації на ЧС-2026 збірній Україні потрібно зіграти лише шість матчів. У перших двох "синьо-жовті" набрали лише один бал: поразка з Францією (0:2) і нічия з Азербайджаном (1:1).

У групі D українці йдуть другими, відстаючи від Франції на п'ять балів, а від Ісландії на два. У жовтні підопічні Реброва проведуть поєдинку з Ісландією (10 жовтня) та Азербайджаном (13 жовтня).

Відбірковий турнір завершиться у листопаді. Спочатку українці на виїзді зіграють з Францією, а в останньому матчі зустрінуться з Азербайджаном.

Напряму на чемпіонат світу виходять переможці груп, а команди, що посіли другі місця, розіграють путівки у плей-оф.

До речі, сайт УАФ навів слова головного тренера збірної Ісландії Арнара Гуннлаугссона. Фахівець сподівається скористатися тим, що "Україна перебуває у ненайкращій формі".