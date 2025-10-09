Перед матчем з Ісландією відбулася пресконференція за участю Сергія Реброва. Головний тренер "синьо-жовтих" відповів на питання журналістів, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Чи зіграє Ярмолюк з Ісландією?

51-річний фахівець окремо зупинився на готовності півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Один з ключових гравців команди не зможе допомогти своїм партнерам.

На жаль, Єгор завтра грати не зможе. Він відновлюється. Ми розмовляли з лікарями, післязавтра він уже буде працювати в основній групі. Сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру, з Азербайджаном,

– повідомив Ребров.

Загалом через травми низка гравців не зіграє у жовтневих поєдинках. Втім, кадровий потенціал команди дозволяє їх замінити.

"Що стосується інших гравців, на жаль, багато травм. Але ми викликали достатню кількість виконавців, які можуть замінити травмованих. Вважаю, ті, хто зараз є в розташуванні збірної, повинні вирішувати завдання і завтра, і в наступній грі", – резюмував Ребров.

Хто з українців не зіграє з Ісландією?

Єгор Ярмолюк прибув у розташування збірної України з ушкодженням. Лікарі діагностували у нього травму звʼязок гомілкостопного суглобу.

Раніше табір "синьо-жовтих" залишили вінгер Жирони Віктор Циганков, який недолікував травму, а також захисник Динамо Олександр Тимчик. Усі вони вже вирушили додому.

У заявці України на жовтневі матчі відсутні також Олександр Зінченко та Олександр Зубков. Їх навіть не викликали у збірну.

Натомість дебютне запрошення отримав Владислав Велетень, а Руслан Маліновський повернувся до збірної після тривалої паузи.

Нагадаємо, що матч Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня. Поєдинок у Рейк’явіку розпочнеться о 21:45 за київським часом. У турнірній таблиці групи D на сайті УЄФА підопічні Сергія Реброва займають третю сходинку з одним балом в активі.