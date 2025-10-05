На ці поєдинки Сергій Ребров викликав 25 футболістів, а ще шість опинилися у резервному списку. Напередодні наставник вирішив довикликати до основної обойми ще одного гравця, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Кого довикликав Ребров?

Йдеться про вінгера житомирського Полісся Владислава Велетня. Для футболіста "вовків" цей виклик став дебютним у кар'єрі до національної команди.

Раніше він виступав тільки за "молодіжку" й олімпійську збірну. Киянин став п'ятим гравцем у заявці з Полісся.

Оновлена заявка збірної України

Воротарі : Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся).

: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся). Захисники : Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся).

: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся). Півзахисники : Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко (Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (всі – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Руслан Маліновський (Дженоа).

: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко (Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (всі – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Руслан Маліновський (Дженоа). Нападники : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона). Резерв: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – Динамо), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва – Шахтар), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловєров (Сток Сіті).

До слова. Вперше за тривалий час до заявки не потрапив Андрій Лунін, який взагалі не має ігрової практики в нинішньому сезоні. Напередодні тренер Реала розповів, коли планує вперше випустити у складі українця.

Зазначимо, що напередодні в коментарі для Українського футболу відомий український тренер Олег Федорчук висловився про тренерський штаб національної збірної України на чолі з Сергієм Ребровим. Він розкритикував їх за неналежний звʼязок зі ЗМІ та громадськістю.

Загалом дуже багато запитань до тренерського штабу Реброва, дуже мало інформації від них, дуже мало спілкування з пресою та громадськістю, немає зворотного зв’язку. Таким чином втрачається довіра до прийняття рішень,

– сказав Федорчук.

Нагадаємо, що збірна України з футболу опинилася у відбірковій групі D. У квартеті з "синьо-жовтими" також опинилися Франція, Ісландія та Азербайджан.

10 жовтня наша національна команда зіграє проти Ісландії, а 13-го – проти Азербайджану. Наразі Україна посідає третє місце в турнірній таблиці.

Що відомо про Владислава Велетня?