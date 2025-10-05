У складі господарів в основі вийшов український захисник Олександр Сваток. Цей поєдинок став особливим для нього, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Остіна.
Чому матч став особливим для Сватка?
Уродженець Кам'янського вперше відзначився голом у МЛС. Сталося це на 36-й хвилині зустрічі.
31-річний футболіст підключився до атаки Остіна під час кутового. Він головою замкнув навіс після подачі Оуена Вулффа.
Сваток забив гол у матчі Остін – Сент-Луїс Сіті: дивіться відео
До слова. Цей гол не приніс команді українця позитивного результату. Остін зазнав поразки з рахунком 1:3.
Зазначимо, що напередодні УАФ оголосила заявку збірної України на жовтневі матчі відбору до ЧС-2026, де підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії та Азербайджану. Олександр Сваток також опинився у списку викликаних футболістів.
Нагадаємо, що напередодні ще один гравець "синьо-жовтих" відзначився голом на клубному рівні. Владислав Ванат допоміг Жироні здобути першу перемогу в сезоні чемпіонату Іспанії, забивши красивим ударом у ворота Валенсії.
Що відомо про Олександра Сватка?
- Є вихованцем Дніпра, де й розпочинав свою професійну кар'єру.
- Також виступав за Волинь, Дніпро-1, Зорю та Хайдук.
- В Остін перейшов у липні 2024 року. Матч проти Сент-Луїс Сіті став 37-м для українця у складі американського клубу й у ньому він відзначився загалом першою результативною дією.
- Наразі команда Сватка посідає шосте місце в турнірній таблиці й у наступному турі матиме можливість гарантувати собі місце у плейоф.