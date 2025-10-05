В составе хозяев в основе вышел украинский защитник Александр Сваток. Этот поединок стал особенным для него, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Остина.

Почему матч стал особенным для Сватка?

Уроженец Каменского впервые отметился голом в МЛС. Произошло это на 36-й минуте встречи.

31-летний футболист подключился к атаке Остина во время углового. Он головой замкнул навес после подачи Оуэна Вулффа.

Сваток забил гол в матче Остин – Сент-Луис Сити: смотрите видео

К слову. Этот гол не принес команде украинца положительного результата. Остин потерпел поражение со счетом 1:3.

Отметим, что накануне УАФ объявила заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Исландии и Азербайджана. Александр Сваток также оказался в списке вызванных футболистов.

Напомним, что накануне еще один игрок "сине-желтых" отметился голом на клубном уровне. Владислав Ванат помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании, забив красивым ударом в ворота Валенсии.

Что известно о карьере Александра Сватка?