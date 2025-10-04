В субботу, 4 октября, состоялся матч восьмого тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Жирона и Валенсия. В стартовом составе "бело-красных" вышел украинец Владислав Ванат, пишет 24 Канал.

Как Ванат мастерски забил Валенсии?

Счет в матче Жирона – Валенсия был открыт на 18-й минуте и сделал это Владислав Ванат. Украинец подхватил мяч вблизи линии штрафной, обыграл соперника и красивым ударом снял паутину с девятки "летучих мышей". Красавец-гол форварда Жироны оказался очень эффектным.

Видео гола Ваната

В первом тайме болельщики больше не увидели забитых голов. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Жироны.

Как Ванат выступает за Жирону?