У суботу, 4 жовтня, відбувся матч восьмого туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися Жирона та Валенсія. У стартовому складі "біло-червоних" вийшов українець Владислав Ванат, пише 24 Канал.
Як Ванат майстерно забив Валенсії?
Рахунок у матчі Жирона – Валенсія було відкрито на 18-й хвилині й зробив це Владислав Ванат. Українець підхопив м'яч поблизу лінії штрафного майданчика, обіграв суперника та красивим ударом зняв павутину з дев'ятки "кажанів". Красень-гол форварда Жирони виявився дуже ефектним.
Відео голу Ваната
У першому таймі вболівальники більше не побачили забитих голів. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Жирони.
Як Ванат виступає за Жирону?
- Нагадаємо, що Владислав Ванат приєднався до Жирони 1 вересня 2025 року. Нападник не проходив з командою підготовку до сезону.
- У першому ж матчі за Жирону Ванат відзначився дебютним голом. Нападник забив Сельті (1:1) у поєдинку 4-го туру Ла Ліги.
- За статистикою Transfermarkt, на рахунку Ваната два голи у п'яти матчах чемпіонату Іспанії. Перед матчем з Валенсією Жирона йшла на останньому 20-му місці Ла Ліги.