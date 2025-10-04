У суботу, 4 жовтня, відбувся матч восьмого туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрічалися Жирона та Валенсія. У стартовому складі "біло-червоних" вийшов українець Владислав Ванат, пише 24 Канал.

Дивіться також Відсвяткував виклик у збірну України: Зубков відзначився майстерним голом – ефектне відео

Як Ванат майстерно забив Валенсії?

Рахунок у матчі Жирона – Валенсія було відкрито на 18-й хвилині й зробив це Владислав Ванат. Українець підхопив м'яч поблизу лінії штрафного майданчика, обіграв суперника та красивим ударом зняв павутину з дев'ятки "кажанів". Красень-гол форварда Жирони виявився дуже ефектним.

Відео голу Ваната

У першому таймі вболівальники більше не побачили забитих голів. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Жирони.

Як Ванат виступає за Жирону?