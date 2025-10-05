Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0. Благодаря этому результату им покорилось историческое достижение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta.

Какой рекорд установила Бавария?

Мюнхенцы провели с начала сезона-2025/2026 десять матчей во всех турнирах. В них они одержали все победы и установили клубный рекорд по победной серии в начале кампании.

Более того, подобным результатом не может похвастать ни один клуб в истории Бундеслиги, а также никто из топ-5 европейских лиг. Бавария под руководством Венсана Компани стала первой командой, которая выиграла все десять стартовых матчей сезона.

За этот период мюнхенцы забили 38 голов, а пропустили лишь 8 мячей. Они выиграли Суперкубок Германии, вышли в 1/16 финала национального кубка, а также возглавляют турнирные таблицы в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Все матчи Баварии в сезоне-2025/2026

Айнтрахт – Бавария 0:3

Пафос – Бавария 1:5

Бавария – Вердер 4:0

Хоффенхайм – Бавария 1:4

Бавария – Челси 3:1

Бавария – Гамбург 5:0

Аугсбург – Бавария 2:3

Висбаден – Бавария 2:3

Бавария – РБ Лейпциг 6:0

Штутгарт – Бавария 1:2

К слову. В матче с Айнтрахтом уникальным достижением также отметился Харри Кейн. Он записал себе в актив очередной гол и стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил 11 мячей в первых шести турах сезона.

Напомним, что накануне Мануэль Нойер поднялся в рейтинге рекордсменов Лиги чемпионов. Голкипер Баварии оказался в топ-5 игроков по количеству матчей в турнире.

