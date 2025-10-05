Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Завдяки цьому результату їм підкорилося історичне досягнення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta.
Який рекорд встановила Баварія?
Мюнхенці провели з початку сезону-2025/2026 десять матчів у всіх турнірах. У них вони здобули всі перемоги та встановили клубний рекорд за переможною серією на початку кампанії.
Ба більше, подібним результатом не може похвалитися жоден клуб в історії Бундесліги, а також ніхто з топ-5 європейських ліг. Баварія під керівництвом Венсана Компані стала першою командою, яка виграла всі десять стартових матчів сезону.
За цей період мюнхенці забили 38 голів, а пропустили лише 8 м'ячів. Вони виграли Суперкубок Німеччини, вийшли в 1/16 фіналу національного кубка, а також очолюють турнірні таблиці в Бундеслізі та Лізі чемпіонів.
Всі матчі Баварії в сезоні-2025/2026
- Айнтрахт – Баварія 0:3
- Пафос – Баварія 1:5
- Баварія – Вердер 4:0
- Гоффенгайм – Баварія 1:4
- Баварія – Челсі 3:1
- Баварія – Гамбург 5:0
- Аугсбург – Баварія 2:3
- Вісбаден – Баварія 2:3
- Баварія – РБ Лейпциг 6:0
- Штутгарт – Баварія 1:2
До слова. В матчі з Айнтрахтом унікальним досягненням також відзначився Гаррі Кейн. Він записав собі в актив черговий гол і став першим гравцем в історії Бундесліги, який забив 11 м'ячів в перших шести турах сезону.
Дивіться відеоогляд матчу Айнтрахт – Баварія
Нагадаємо, що напередодні Мануель Ноєр піднявся у рейтингу рекордсменів Ліги чемпіонів. Голкіпер Баварії опинився у топ-5 гравців за кількістю матчів у турнірі.
Як виступала Баварія в сезоні-2024/2025?
- В минулій кампанії мюнхенці здобули один трофей – стали чемпіонами Бундесліги.
- В Кубку Німеччини вилетіла в 1/8 фіналу, а в Лізі чемпіонів пробилася до чвертьфіналу, де поступилася Інтеру.
- Також німецький гранд брав участь у Клубному чемпіонаті світу, де в 1/4 фіналу поступився ПСЖ.