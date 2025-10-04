Не исключено, что Андрей Лунин не получит игровой практики до конца 2025 года, если Тибо Куртуа будет в форме и не получит травму. Хаби Алонсо рассказал, в каком же тогда матче может стать в ворота украинец, пишет 24 Канал со ссылкой на Bernabéu Digital.

Когда Лунин может сыграть первый матч в сезоне?

Вероятно, Лунин впервые выйдет в старте на матч 1/16 финала Кубка Испании. Но этот поединок состоится только в январе 2026 года. Именно в этом кубковом турнире у Андрея больше всего игрового времени.

К слову. В рамках Кубка Короля Лунин суммарно провел 14 матчей за Реал (5 "сухих игр" и 19 пропущенных голов).

Наставник мадридского клуба в комментарии официальному сайту Реала заверил, что Лунину нужно всегда быть готовым, потому что может случиться травма или любая другая ситуация.

Нужно чувствовать себя готовым. У нас есть замечательный вратарь в лице Куртуа, но Лунин доказал свою состоятельность и также готов. Посмотрим, как сложится ситуация в турнирах. В декабре мы стартуем в Кубке Испании. Посмотрим, какое решение мы примем. Лунин должен чувствовать себя готовым, даже если до сих пор не играл,

– сказал Алонсо.

Что известно о статистике Лунина в Реале?

Суммарно провел в футболке мадридского гранда 62 матча, в которых пропустил 70 голов и 22 игры отыграл на ноль.

В прошлом сезоне-2024/2025 Лунин сыграл за Реал 14 поединков – 19 пропущенных голов и в 6-ти матчах оставил свои владения "на замке".

Контракт голкипера сборной Украины с Реалом рассчитан до конца июня 2030-го.

Реал после 7-ми туров идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 18 баллов. А это лишь на один пункт меньше, чем у текущего лидера сезона Барселоны (19 очков). 4 октября мадридский клуб сыграет домашнюю игру против Вильярреала (начало – в 22:00 по Киеву).