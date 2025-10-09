Журналіст та блогер Ігор Бурбас дав ексклюзивний коментар 24 Каналу, у якому висловив свою думку щодо ситуації, в якій опинилась збірна України після стартових двох турів відбору на Мундіаль. За його словами, рятівним колом для команди Сергія Реброва можуть стати 4 очки, які потрібно здобути у жовтневих матчах.

Що сказав Бурбас про Україну перед жовтневими матчами відбору на ЧС-2026?

Експерт зробив акцент на кадрових втратах "синьо-жовтих". Нагадаємо, що Олександр Зубков, Віктор Циганков та Олександр Тимчик не допоможуть збірній у жовтневих поєдинках відбору на ЧС-2026. Їх у таборі національної команди вже замінили Олег Очеретько та Владислав Велетень.

Також під питанням участь у бодай одному матчі півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка. Футболіст із травмою продовжує залишатись у збірній, де тренерський штаб плекає надії на швидке відновлення Ярмолюка.

Збірна України загнала себе у безвихідь, вибратись з якої можуть допомогти мінімум 4 очки у жовтні. Лише за такого здобутку далі можна буде ще вести мову про путівку на чемпіонат світу. До гри з Ісландією наша команда підходить дещо знекровленою. Особливо помітними є чергова відсутність Циганкова та свіже пошкодження Ярмолюка. Хлопчини, який розриває в АПЛ. Однак без травм рідко можна обійтись. І нашій збірній не звикати. Хоча навіть таким складом вона виглядає майстернішою та індивідуально яскравішою за суперника,

– сказав Бурбас.

Журналіст розповів, що окрім кадрових втрат команді Сергія Реброва потрібно налагодити психологію, яка є ключовою проблемою протягом останніх років.

"Залишається налагодити психологію, яка і є ключовою проблемою останніх років. Якщо в цьому компоненті, а ще в боротьбі не програємо, то однозначно маємо вивезти якісь очки. Власне, мінімум на нічию особисто я сподіваюсь. А при сприятливих обставинах можна замахнутися і на перемогу. Адже тут ситуація – або пан, або пропав", – підсумував експерт.

Відзначимо, що Ігор Бурбас у своїй авторській програмі на ютуб-каналі BurBuzz розповідав, чому у заявці збірної на жовтневі матчі немає Андрія Луніна.

"Ребров від цієї ситуації втомився, коли Лунін приїхав і каже, що у нього щось болить або сімейні обставини. Такі ситуації і одна, і інша були, тому Ребров зрозумів, що краще не викликати Луніна. Або ж викликати та давати йому гарантії гри в основі", – заявляв Бурбас.

Як Україна стартувала у відборі на ЧС-2026?

У першому турі команда Реброва прогнозовано поступилась фавориту групи Франції 0:2

Натомість у другому турі уболівальники розраховували побачити першу перемогу України у грі проти Азербайджану. Але фінальний свисток зафіксував шокуючу нічию 1:1.

Після стартових двох турів "синьо-жовті" із одним балом йдуть на 3-й позиції у квартеті "D", яку очолила Франція (6 пунктів). Другою йде збірна Ісландії (3 очки), а замикає групу Азербайджан (1 бал).

