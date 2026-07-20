Этот финал вошел в историю не только благодаря футбольному противостоянию. Впервые за всю историю чемпионатов мира в перерыве между таймами для болельщиков организовали масштабное музыкальное шоу по примеру американских лиг NBA, NFL, NHL и MLB. Как прошло дебютное выступление в перерыве финала, расскажет 24 Канал.

Кто выступил в перерыве матча Испания – Аргентина

Из-за масштабности перформанса стандартный перерыв официально продлили до 17 минут, хотя на самом деле он длился почти полчаса – 27 минут.

Грандиозное шоу на стадионе "Метлайф" открыла поп-дива Мадонна, которая появилась на поле в сопровождении легендарных бразильских футболистов Роналдо и Роналдиньо, исполнив свой культовый хит "Music".

Ярким моментом стал выход актера Джейсона Судейкиса в образе Теда Лассо и его помощника Берда. Они в юмористическом стиле объявили о "замене", что вызвало восторг у публики, и оригинально пригласили на сцену Джастина Бибера. Канадский певец растрогал трибуны лирической песней под акустический аккомпанемент.

Джейсон Судейкис, Брендан Гант и Джастин Бибер / Фото: скриншот из трансляции МЕГОГО

Динамики мероприятию придала K-Pop-группа BTS, которая зажгла стадион хореографией под трек "Dynamite". Также на сцене выступил энергичный детский танцевальный коллектив.

Финальным аккордом основной музыкальной программы стало выступление колумбийской звезды Шакиры. Вместе с нигерийским артистом Burna Boy она исполнила "Dai Dai" – официальный хит этого чемпионата мира.