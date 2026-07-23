Аргентина требует переиграть финал чемпионата мира: петиция собрала десятки тысяч подписей

Эмоции после финала чемпионата мира по футболу не утихают. Аргентина до сих пор не готова смириться с поражением от Испании, а ее болельщики начали говорить о том, что решающий матч нужно провести заново.

Петиция с требованием переиграть финал была размещена на популярной платформе онлайн-обращений Change.org. Ее уже успели подписать более 60 тысяч человек, пишет 24 Канал.

Почему аргентинцы считают, что финал должен быть переигран

Как пишет El Mundo, петиция была зарегистрирована болельщицей сборной Аргентины Гизелой Санчес. Она называет работу словенского арбитра Славко Винчича главным основанием для того, чтобы признать матч несостоявшимся.

В то же время автор не объясняет, какие именно эпизоды с решениями рефери можно считать ошибочными или спорными. Санчес предлагает ФИФА самостоятельно провести анализ событий финала и понять, где словенец мог допустить ошибки.

Более 61 500 пользователей сети уже поддержали петицию и также призывают переиграть финал в Нью-Йорке.

Есть ли шансы на успех петиции

Большинство экспертов по арбитражу назвали работу Славко Винчича в финале качественной и отметили, что арбитр был достаточно мягким в отношении провокаций и грубостей, имевших место со стороны игроков сборной Аргентины. Еще до удаления Энцо Фернандеса поле мог досрочно покинуть Леандро Паредес, который несколько раз откровенно "срезал" соперников, уже имея желтую карточку.

Но даже если бы Винчич действительно допустил вопиющую ошибку, переигровка матча в современном футболе – практически несуществующее явление. Для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства.

Во время чемпионата мира уже была одна петиция, набравшая более 80 тысяч подписей, с требованием переиграть полуфинал, в котором Франция уступила Испании 0:2. Разумеется, у нее тоже нет ни малейшего шанса.