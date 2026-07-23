Петиція з вимогою перегравання фіналу була розміщена на популярній платформі онлайн-звернень Change.org. Її встигли підписати вже понад 60 тисяч людей, пише 24 Канал.

Чому аргентинці вважають, що фінал має бути переграний

Як пише El Mundo, петиція була зареєстрована вболівальницею збірної Аргентини Гізелою Санчес. Вона називає роботу словенського арбітра Славко Вінчича головною підставою для того, щоб визнати матч таким, що не відбувся.

Водночас авторка не пояснює, які саме епізоди з рішеннями рефері можна вважати помилковими чи суперечливими. Санчес пропонує ФІФА самій провести аналіз подій фіналу і зрозуміти, де словенець міг наламати дров.

Понад 61 500 користувачів мережі вже погодилися з петицією і теж закликають переграти фінал у Нью-Йорку.

Чи є шанси на успіх петиції

Більшість експертів з арбітражу назвали роботу Славко Вінчича на фіналі якісною і відзначили, що арбітр був досить м'яким щодо провокацій та грубощів, які мали місце з боку гравців збірної Аргентини. Ще до вилучення Енцо Фернандеса поле міг достроково залишити Леандро Паредес, який кілька разів відверто "зрізав" суперників, коли вже мав жовту картку.

Та навіть якби Вінчич справді припустився кричущої помилки, перегравання матчів у сучасному футболі – практично відсутнє явище. Для цього мають бути надзвичайні обставини.

Під час Мундіалю вже була одна петиція, яка набрала понад 80 тисяч підписів – з вимогою переграти півфінал, у якому Франція поступилася Іспанії 0:2. Звичайно ж, вона так само не має жодного шансу.