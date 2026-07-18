Украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть решающий матч чемпионата мира на платформе MEGOGO и телеканале "MEGOGO СПОРТ". Перед стартовым свистком зрителей ждет традиционная аналитическая студия с участием известных футбольных экспертов, сообщает 24 Канал.

Расписание трансляций финала чемпионата мира

Финальный матч между сборными Испании и Аргентины начнется 19 июля в 22:00. Бесплатно посмотреть встречу можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и в кабельных сетях.

Также матч будет доступен на OTT-платформе MEGOGO по подпискам "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Кроме того, трансляция будет вестись на каналах "MEGOGO Футбол Первый", "MEGOGO Футбол Второй" и "MEGOGO Футбол Третий", а также в подразделе "Футбол" раздела "Спорт".

Перед матчем, в 20:45, начнется аналитическая студия. Ее ведущей станет Александра Кучеренко, а экспертами – бывший футболист сборной Украины и нынешний тренер Александр Головко, а также спортивный журналист, комментатор и автор YouTube-проекта "Бомбардир" Роман Бебех.

Финал чемпионата мира прокомментируют Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Испания и Аргентина разыграют главный трофей

В решающем матче турнира сойдутся две сборные, уверенно прошедшие путь от группового этапа до финала. Испания будет бороться за очередной титул чемпиона мира, тогда как Аргентина попытается защитить звание сильнейшей команды планеты.

Финал обещает стать противостоянием двух разных футбольных стилей и определит нового чемпиона мира. Именно такие матчи становятся историческими, ведь победитель навсегда вписывает свое имя в летопись мирового футбола.