Компания Opta смоделировала решающий матч чемпионата мира и обнародовала результаты своих исследований. Они подтвердили то соотношение сил, о котором эксперты говорили еще до начала турнира в США, Канаде и Мексике, пишет 24 Канал.

Кто выиграет чемпионат мира

56,05% симуляций, проведенных на суперкомпьютере, завершились победой Испании. Аргентина триумфовала в 43,95% случаев.

Алгоритм, который используют аналитики, учитывает множество различных факторов, касающихся не только состава команд, но и их формы, тактических наработок, статистики выступлений и т. д.

Интересно, почему если брать исключительно основное время, то победа Аргентины в финале происходила лишь в 29,4% симуляций. Остальные предсказывали успех в дополнительное время или серии пенальти.

Испания была фаворитом номер один на чемпионате еще до начала группового этапа. Тогда суперкомпьютер давал "Фурии Рохой" шансы на завоевание своего второго в истории титула чуть более 16%.

Зато Аргентина несколько превзошла ожидания: при 10,4% шансов на триумф Лионелю Месси и компании прогнозировали, что их путь закончится в полуфинале. Помимо Испании, их опережали англичане и французы.

Что нужно знать о финале ЧМ

Испания и Аргентина разыграют Кубок мира 19 июля, стартовый свисток матча в Нью-Йорке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перерыв в матче, вероятно, продлится около 30 минут. Это связано с намерением организаторов провести музыкальное шоу с участием мировых звезд, которое будет напоминать Суперкубок.

Трофей победителям вручат глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.