Сборная Испании, которая торжествовала на Мундиале, должна заработать 50 миллионов долларов. Однако в "Фурию Рохи" будут вопросы у налоговой службы США, пишет 24 Канал .

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Согласно американским законам, заработок иностранных спортсменов-нерезидентов подлежит налогообложению по ставке 30%.

То есть из 50 миллионов долларов 15 миллионов придется оставить в бюджете страны-хозяйки мирового первенства. И только 35 миллионов попадут в распоряжение королевской футбольной федерации Испании.

Однако существует вероятность, что к выплатам за Мундиаль применят другие принципы налогообложения или вообще для них сделают исключение. Правда, никаких заявлений по этому поводу в Вашингтоне не делали.

Добавляет остроту ситуации и геополитика: между властями США и Испанией сейчас существует напряженность, связанная с отказом Испании поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана и отказ Мадрида повышать расходы на обороноспособность в рамках НАТО.

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Общий фонд выплат участникам чемпионата мира составлял 727 миллионов долларов – при том, что заработки ФИФА, по некоторым данным, составили 15 миллиардов в американской валюте.

Каждая из 48 сборных автоматически получила по 1,5 миллиона на подготовку к турниру и расходы, связанные с логистикой. Еще 655 миллионов напрямую распределили в зависимости от результатов: