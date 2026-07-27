Сборная Испании, которая торжествовала на Мундиале, должна заработать 50 миллионов долларов. Однако в "Фурию Рохи" будут вопросы у налоговой службы США, пишет 24 Канал .
Какие налоги взыщут с Испании за победу на ЧМ-2026
Согласно американским законам, заработок иностранных спортсменов-нерезидентов подлежит налогообложению по ставке 30%.
То есть из 50 миллионов долларов 15 миллионов придется оставить в бюджете страны-хозяйки мирового первенства. И только 35 миллионов попадут в распоряжение королевской футбольной федерации Испании.
Однако существует вероятность, что к выплатам за Мундиаль применят другие принципы налогообложения или вообще для них сделают исключение. Правда, никаких заявлений по этому поводу в Вашингтоне не делали.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Добавляет остроту ситуации и геополитика: между властями США и Испанией сейчас существует напряженность, связанная с отказом Испании поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана и отказ Мадрида повышать расходы на обороноспособность в рамках НАТО.
Какие призовые были на Мундиале-2026
Общий фонд выплат участникам чемпионата мира составлял 727 миллионов долларов – при том, что заработки ФИФА, по некоторым данным, составили 15 миллиардов в американской валюте.
Каждая из 48 сборных автоматически получила по 1,5 миллиона на подготовку к турниру и расходы, связанные с логистикой. Еще 655 миллионов напрямую распределили в зависимости от результатов:
- 9 миллионов – вылетевшие на групповой стадии
- 11 миллионов – участники 1/16 финала
- 15 миллионов – 1/8 финала
- 19 миллионов за четвертьфинал
- 27 миллионов – 4 место (Франция)
- 29 миллионов – бронза (Англия)
- 33 миллиона – серебро (Аргентина)
- 50 миллионов – чемпион (Испания)