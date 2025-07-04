Прошел Афганистан и привел сына в бокс: что известно об отце Александра Усика

Александр Анатольевич Усик рано покинул этот мир, так и не дождавшись самых громких побед своего сына. Однако боксер каждую победу посвящает именно ему.

Александр Усик является одним из лучших спортсменов в истории Украины. Свои успехи боксер всегда посвящает семье и особенно отцу, который сыграл ключевую роль в его становлении. 24 Канал знакомит подробнее с папой Александра Усика.

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История отца Александра Усика

Украинский боксер является тезкой своего отца, которого звали Александр Анатольевич Усик. Он родился в 1962 году на Сумщине в селе Терны. Позже Александр переехал в Крым, где и начал строить семью.

Усик-старший служил в армии СССР, после чего работал охранником на стройке. Также Александр дважды участвовал в войне в Афганистане. Там он получил ранения, обошлось без серьезных физических травм.

Однако после Афганистана Александр страдал от посттравматического синдрома. Мужчина имел частые головные боли, ему снились кошмары. Также частым явлением были повышенное давление и нервная напряженность.

С будущей матерью боксера Надеждой мужчина познакомился в 1984 году. Тогда она училась в Симферополе и именно в этом городе в 1987-м у них родилась будущая звезда бокса.



Родители Александра Усика вместе с наградами сына / фото из интернета

Бокс вместо футбола

Усик-младший позже рассказывал, что отец приучал его к строгой дисциплине. Мужчина активно привлекал сына к хозяйственным делам, в том числе и тех, требующих физической силы.

Именно Александр Анатольевич поощрил сына заниматься спортом. Парню был интересен футбол, но после одного из эпизодов отец направил сына именно в бокс.

Во время одного из матчей не сдержался и дал сопернику "боковуху". Причем так, что нокаутировал. Меня отчислили из команды. Тренер настаивал, что я должен попросить прощения. Я сказал, что ни перед кем извиняться не стану, потому что был прав. В конце концов с футболом не сложилось. Почему бокс? Отец говорил, что у меня может получиться. Я говорил, что мне нравится футбол, а в боксе бьют. А он сказал: "Для того, чтобы тебя не били, должен бить ты",

– вспоминает Усик-младший.

Такой выбор неудивителен, ведь сам Александр Анатольевич в молодости занимался боксом и поддерживал себя в форме. Кроме того, он требовал от сына успехов в учебе.

Он говорил мне: "Когда ты тупой, ты никому не нужен". Поэтому я учился на твердые "тройки", "четверки" или "пятерки". А за "двойки" выгребал от отца по полной программе,

– делится воспоминаниями боксер.

В конце концов в течение всего становления карьеры спортсмена отец Александра его поддерживал. При этом он часто критиковал его, анализировал бои и делал с сыном работу над ошибками.

Смерть Усика-старшего

Первым громким итогом стараний отца стала золотая медаль Усика-младшего на Олимпиаде-2012. Впрочем, к сожалению, сам мужчина не успел ее увидеть собственными глазами.

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В 2012 году Александр Анатольевич умер вскоре после Игр в Лондоне. 50-летний мужчина не пережил инфаркта именно в тот момент, когда его сын возвращался домой, чтобы показать медаль.

Когда я приехал с Олимпийских игр, он уже лежал в "деревянном чехле". Я достал медаль из сумки, взял его руку и сжал. Сказал, мол, вот она, и ушел из комнаты. Очень его не хватает, потому что это был человек, который мог одним словом, даже взглядом, дать понять, что надо сделать,

– рассказывает Усик-младший.



Семейство Усиков после рождения Александра / фото из интернета

Победы ради отца

Из-за смерти отца Александр даже отложил переход на профессиональный уровень. Все же карьеру профи Усик начал в 2013 году и по сей день продолжает демонстрировать невероятные результаты.

Александр выиграл 23 из 23-х поединков и каждую из побед посвящал своей семье, в том числе и покойному отцу. Наиболее чувствительный момент в карьере боксера произошел 18 мая 2024 года.

После победы над Тайсоном Фьюри Усику удалось собрать все пояса в супертяжелом весе. Благодаря этому украинец стал первым абсолютом в этой категории за 25 лет. После победы Александр посмотрел вверх и со слезами на глазах сказал:

Отец, ты меня слышишь? Мы это сделали. Мы это сделали!

Легендарные слова Усика после победы над Фьюри: смотреть видео

К сожалению, мир не познакомился ближе с Александром Анатольевичем при его жизни. Однако именно этому человеку украинские фанаты должны быть благодарны за одного из величайших боксеров в истории. Теперь же 19 июля Усик в бою против Дюбуа может снова стать абсолютным чемпионом мира.