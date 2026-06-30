Россиян допустили к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) восстановил право фигуристов из России и Беларуси выступать на соревнованиях мирового и континентального уровня. Пока спортсмены из страны-агрессора и ее сателлита будут находиться в "нейтральном" статусе.

Это означает, что они вернутся на турниры, но не смогут использовать государственные символы. Важным смягчением санкций является возможность участвовать в командных соревнованиях, пишет "24 Канал".

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Что решили в ISU в отношении россиян и белорусов?

С сезона 2026-2027 годов россияне и белорусы вернутся на соревнования под эгидой ISU и смогут участвовать практически во всех международных турнирах.

Делать они это будут в "нейтральном" статусе, то есть нигде не должны демонстрироваться флаги и гербы стран-агрессоров, а во время церемоний награждения не будут звучать их гимны.

Запрещено предоставление "нейтрального" статуса действующим военнослужащим и представителям силовых структур, а также тем, кто после февраля 2022 года публично выражал поддержку российско-украинской войне.

Отдельно ISU оставляет за собой право отслеживать ход соревнований и принимать отдельные решения о повторном введении или ослаблении санкций в отношении россиян и белорусов.

Почему россияне были на Олимпийских играх?

Несмотря на отстранение с 2022 года, на Зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине в фигурном катании присутствовали трое российских спортсменов.

Это была инициатива Международного Олимпийского комитета, который отдельным решением внес трех представителей страны-оккупанта в список "нейтральных", позволив им принять участие в главных соревнованиях четырехлетия. Медалей они там не завоевали.