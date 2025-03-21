Завели немецкую машину: "Бундестим" одержал волевую победу над Италией
- Германия одержала победу над Италией со счетом 1:2 в плей-офф Лиги наций, отыгравшись после гола Тонали.
- Голы для Германии забили Кляйндинст на 49-й минуте и Горецка на 76-й минуте, обеспечив выездную победу.
В четверг, 20 марта, состоялись матчи 1/4 финала и плей-офф Лиги наций. Один из центральных поединков состоялся в Милане, где Италия принимала Германию.
Италия – Германия 1:2
Голы: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 76
Уже на старте матча хозяевам удалось быстро повести в счете. Уже на 9-й минуте Тонали открыл счет в поединке 1:0, сообщает 24 Канал.
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Видео гола Тонали
В первом тайме "скуадро адзурра" еще трижды беспокоила Бауманна. Зато немцы лишь однажды пробили в рамку ворот Доннаруммы.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете итальянцев.
Почти сразу после 15-минутного отдыха Кляйндинст вернул гостей в игру – 1:1. Нападающему Боруссии Менхенгладбах понадобилось всего три минуты после выхода на замену, чтобы отличиться важным голом.
Как забивала Германия: смотрите видео
По ходу второго тайма оба тренера прибегли к заменам, добавив в игру "свежую кровь".
В середине второй 45-минутки Горецка после передачи Киммиха впервые в этом матче вывел Германию вперед 1:2.
Видео второго гола Германии
Именно этот гол принес выездную победу Германии со счетом 12. Это важная победа накануне домашнего поединка "бундестим", который состоится в воскресенье, 23 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.