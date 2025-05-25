Украинский пауэрлифтер установил мировой рекорд на ЧМ в Норвегии: историческое видео

С 18 по 24 мая в норвежском Драммене проходил чемпионат мира по жиму лежа. Участие в нем принимали и представители Украины.

Сверхуспешным этот турнир стал для украинского пауэрлифтера Ивана Чупринка. Он соревновался в весовой категории до 83 килограммов, сообщает 24 Канал.

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Фантастическое выступление

Винничанин считался одним из фаворитов, что и подтвердил на практике. Он в тринадцатый раз стал чемпионом мира, опередив в борьбе за "золото" именитого Даики Кодаму.

Более того, Чупринко победил на турнире, выжав безумные 232,5 килограмма. Этот результат позволил ему не только стать чемпионом, но и побить мировой рекорд, который до этого принадлежал именно японцу.

Как Иван Чупринко стал победителем ЧМ и установил рекорд: смотрите видео

Справка. "Бронзовым" призером турнира стал американец Джон Груден, а четвертое место занял еще один украинец Владимир Цатурян. Оба они показали результат 210 килограммов.

Отметим, что Иван Чупринко неоднократно демонстрировал свою патриотическую позицию. В частности, на ЧМ-2023 он не пожал руку иранцу из-за того, что его страна поставляет оружие России, которая терроризирует Украину.