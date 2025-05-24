Сейчас в китайском Уси проходит этап Кубка мира по женской одиночной шпаге. В соревнованиях приняла участие украинка Влада Харькова, пишет 24 канал.

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Дебютная медаль Харьковой

Влада начала соревнования как восьмой номер посева, она сразу попала в стадию плейоф, где одержала три победы подряд и пробилась в четвертьфинал.

В борьбе за выход в полуфинал соперницей Харьковой стала итальянка Сара Мария Ковальчик, которая является победительницей этапа Кубка мира в ОАЭ в ноябре 2024 года, которая, как и украинка, стартовала с плейоф.

В четвертьфинале Харькова уверенно победила Ковальчик со счетом 15:10, что гарантировало ей как минимум бронзовую награду. В полуфинале ее ждала серебряный призер Олимпиады-2024 в командных соревнованиях – Александра Луи-Мари. Несмотря на достойную борьбу, украинка уступила со счетом 12:15.

Таким образом, вместе с китаянкой Сю Нуо, которая также проиграла в полуфинале, Харькова завершила турнир с бронзовой медалью.