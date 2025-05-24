Наразі у китайському Усі проходить етап Кубка світу з жіночної одиночної шпаги. У змаганнях взяла участь українка Влада Харькова, пише 24 канал.

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Дебютна медаль Харькової

Влада розпочала змагання як восьмий номер посіву, вона одразу потрапила до стадії плейоф, де здобула три перемоги поспіль і пробилася до чвертьфіналу.

У боротьбі за вихід до півфіналу суперницею Харькової стала італійка Сара Марія Ковальчик, яка є переможницею етапу Кубка світу в ОАЕ у листопаді 2024 року, яка, як і українка, стартувала з плейоф.

У чвертьфіналі Харькова впевнено перемогла Ковальчик з рахунком 15:10, що гарантувало їй щонайменше бронзову нагороду. У півфіналі на неї чекала срібна призерка Олімпіади-2024 у командних змаганнях – Александра Луї-Марі. Попри гідну боротьбу, українка поступилася з рахунком 12:15.

Таким чином, разом із китаянкою Сю Нуо, яка також програла у півфіналі, Харькова завершила турнір із бронзовою медаллю.