Скандальный легионер Кривбасса перешел в европейский клуб

Камерунский защитник Иван Дибанго покинул Кривбасс и продолжит карьеру в чемпионате Австрии. Новым клубом одного из самых ярких легионеров УПЛ стал ЛАСК.

Иван Дибанго официально попрощался с Кривбассом после нескольких сезонов в составе криворожского клуба. Камерунец, который неоднократно попадал в центр скандалов в украинском футболе, получил шанс проявить себя в одном из ведущих чемпионатов Центральной Европы, сообщает 24 Канал.

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Что известно о трансфере Дибанго?

Австрийский ЛАСК официально представил Ивана Дибанго как своего нового футболиста на официальном сайте. Переход состоялся на правах свободного агента. Камерунец подписал трехлетний контракт – до лета 2029 года. Финансовые детали не разглашаются.

Я не могу дождаться, чтобы впервые сыграть здесь, на "Райффайзен-Арене", перед болельщиками ЛАСКа. Мы провели очень плодотворные переговоры, и я убежден, что ЛАСК – это идеальный клуб для моего дальнейшего развития и для того, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере,

– заявил Дибанго.

Левый защитник перебрался в команду из Линца после выступлений за Кривбасс, где был одним из ключевых исполнителей на своем фланге.

24-летний камерунский защитник выступал за криворожский клуб с 2022 года, а затем подписал полноценный контракт с командой. За это время он провел десятки матчей в УПЛ, отметившись голами и результативными передачами. В прошлом сезоне на его счету 19 поединков и 3 ассиста.

Чем запомнился Дибанго в Украине?

За время выступлений в Украине Дибанго неоднократно становился одним из самых заметных легионеров чемпионата. Камерунец получал индивидуальные награды и даже признавался лучшим игроком месяца в УПЛ.

В то же время вокруг футболиста возникали и резонансные истории, из-за чего его имя регулярно появлялось в информационном пространстве. Недавно Дибанго провел всю ночь в кабинете бухгалтера криворожского клуба из-за задолженности по выплате заработной платы.