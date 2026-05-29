26-летний футболист перешел в клуб немецкой Бундеслиги на правах свободного агента. О подписании Конопли Боруссия сообщила на своем официальном сайте.

Что известно о трансфере Ефима Конопли?

Контракт с украинским правым защитником подписали до 30 июня 2029 года.

Спортивный директор немецкого клуба Рувен Шредер отметил физическую прочность, лидерские качества и богатый международный опыт Конопли, которые помогут команде в новом сезоне Бундеслиги.

Украинский футболист успел дать первый комментарий клубной пресс-службе гладбахцев.

Я с нетерпением жду присоединения к Боруссии. Это большой клуб с богатой историей и невероятными болельщиками. Я не могу описать, что я чувствую сейчас. Понадобится несколько дней, прежде чем все как следует освоится. Но я точно с нетерпением жду того, чтобы насладиться своим временем в Боруссии,

– отметил футболист.

Яркая карьера в Шахтере

Ефим Конопля прошел солидную школу в структуре донецкого Шахтера. За первую команду "горняков" защитник дебютировал в августе 2021 года, в общем отыграв 114 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 15 ассистов.

Вместе с дончанами он завоевал шесть внутренних трофеев, в частности трижды становился чемпионом Украины. Кроме того, Конопля является чемпионом мира 2019 года в составе сборной Украины U-20 и стабильным игроком основного состава уже национальной сборной Украины, в составе которой провел 27 матчей и забил 2 гола.

Как Боруссия Менхенгладбах провела прошлый сезон?

Новый клуб украинца имеет славную историю, однако в последние годы находится в стадии перестройки.

Прошлый сезон в Бундеслиге выдался для Боруссии довольно непростым и турбулентным, ведь команда финишировала в нижней части турнирной таблицы – на 12 итоговом месте.