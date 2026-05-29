26-річний футболіст перейшов до клубу німецької Бундесліги на правах вільного агента. Про підписання Коноплі Боруссія повідомила на своєму офіційному сайті.

Дивіться також Ванат втікає з Жирони: відомо, де може продовжити кар'єру українець

Що відомо про трансфер Юхима Коноплі?

Контракт з українським правим захисником підписали до 30 червня 2029 року.

Спортивний директор німецького клубу Рувен Шредер відзначив фізичну міцність, лідерські якості та багатий міжнародний досвід Коноплі, які допоможуть команді в новому сезоні Бундесліги.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Український футболіст встиг дати перший коментар клубній пресслужбі гладбахців.

Я з нетерпінням чекаю приєднання до Боруссії. Це великий клуб з багатою історією та неймовірними вболівальниками. Я не можу описати, що я відчуваю зараз. Знадобиться кілька днів, перш ніж все як слід освоїться. Але я точно з нетерпінням чекаю на те, щоб насолодитися своїм часом у Боруссії,

– зазначив футболіст.

Яскрава кар'єра у Шахтарі

Юхим Конопля пройшов солідну школу в структурі донецького Шахтаря. За першу команду "гірників" захисник дебютував у серпні 2021 року, загалом відігравши 114 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 15 асистів.

Разом із донеччанами він завоював шість внутрішніх трофеїв, зокрема тричі ставав чемпіоном України. Крім того, Конопля є чемпіоном світу 2019 року у складі збірної України U-20 та стабільним гравцем основного складу вже національної збірної України, у складі якої провів 27 матчів та забив 2 голи.

Як Боруссія Менхенгладбах провела минулий сезон?

Новий клуб українця має славетну історію, проте останніми роками перебуває в стадії перебудови.

Минулий сезон у Бундеслізі видався для Боруссії доволі непростим та турбулентним, адже команда фінішувала в нижній частині турнірної таблиці – на 12 підсумковому місці.