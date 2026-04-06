Рекордсмен по "покерам", мог оказаться в Англии: 5 малоизвестных фактов об Иване Гецко

6 апреля свой 58-ый день рождения отмечает один из самых ярких нападающих в украинском клубном футболе Иван Гецко. Легенда Черноморца и Карпат вписал свое имя в историю несколькими выдающимися достижениями, некоторые из которых даже для фанов с опытом остаются неожиданностью.

5 неожиданных фактов об Иване Гецко.

Как Иван Гецко открыл счет голам национальной сборной Украины?

Иван Гецко – часть династии футболистов: его отец играл на уровне любителей, а сын продолжил дело отца и пошел в профессионалы.

Именно от отца Иван узнал секреты выполнения штрафных ударов. 29 апреля 1992 года в Ужгороде эти знания очень пригодились.

В тот день сборная Украины проводила свой первый исторический матч – товарищескую игру с Венгрией. Команда уступала 0: 3, но Гецко в компенсированное время роскошно выполнил стандарт, забив не только мяч престижа, но и вообще первый гол в истории национальной сборной.

Какое достижение покорилось Ивану Гецко в первом розыгрыше чемпионата Украины?

Весной 1992 года был сыгран первый сезон Высшей лиги чемпионата Украины по сокращенному варианту, который был нужен для дальнейшего перехода на систему осень – весна.

Гецко выступал за Черноморец и в поединке 7 тура с винницкой Нивой ему удалось забить сразу три мяча, а одесситы победили с общим счетом 6:0. Как отмечает сайт ukrainianfootball.narod, это был первый хет-трик в истории украинского клубного футбола эпохи независимости нашего государства.

Как Иван Гецко стал "покерным специалистом"?

Речь идет не о карточной игре, а об уникальном голевой рекорд, который Гецко оформил в сезоне 1999/2000.



Именно во время этого чемпионата он сменил львовские Карпаты на криворожский Кривбасс. И удивительным образом успел отличиться за обе команды четырьмя мячами в одном матче.

Сперва это произошло, как пишет football24.ua, 29 августа 1999 года в матче Карпат и Днепра. Гецко оформил покер всего за 26 минут – это до сих пор остается самым быстрым результатом в истории.

А потом уже в составе Кривбасса 14 мая 2000 года нападающий снова ушел с поля аж с четырьмя голами. На этот раз не повезло тернопольской Ниве.

В каком клубе из Англии мог оказаться Иван Гецко?

После участия в первом чемпионате Украины Гецко поехал играть за Маккаби из Хайфы. А когда у израильского клуба возникли финансовые проблемы, его предлагали швейцарскому Серветту и английскому Портсмуту.

Правда, даже в случае успешного трансфера украинцу вряд ли удалось бы поиграть в АПЛ. Портсмут тогда был далеким от элиты британского футбола и только боролся за попадание в элитный дивизион.

Как бы там ни было, переговоры не удались, а Гецко уехал играть в чемпионат России. Там от провел два года, прежде чем вернуться домой в Днепр.

Почему Иван Гецко закончил карьеру игрока?

К сожалению, решение повесить бутсы на гвоздь Гецко принял не по собственной инициативе, а из-за сложных событий в жизни.

Как рассказывал сам экс-футболист Sport.ua, по дороге из Одессы в Харьков в 2001 году он попал в аварию, заснув за рулем. Вылетел с трассы и оказался в реанимации. Имел проблемы с позвоночником, шеей, животом и ногами. После этого Гецко уже не мог выступать на самом высоком уровне. Поэтому Металлист стал его последним клубом.