24 Канал на честь особистого свята колишнього футболіста пропонує разом поглянути на 5 цікавих і маловідомих фактів про Івана Гецка.

Як Іван Гецко відкрив лік голам національної збірної України?

Іван Гецко – частина династії футболістів: його батько грав на рівні аматорів, а син продовжив справу батька і пішов у професіонали.

Саме від батька Іван дізнався секрети виконання штрафних ударів. 29 квітня 1992 року в Ужгороді ці знання дуже знадобилися.

Того дня збірна України проводила свій перший історичний матч – товариську гру з Угорщиною. Команда поступалася 0:3, але Гецко у компенсований час розкішно виконав стандарт, забивши не лише м'яч престижу, але й узагалі перший гол в історії національної збірної.

Яке досягнення підкорилося Івану Гецку у першому розіграші чемпіонату України?

Навесні 1992 року було зіграно перший сезон Вищої ліги чемпіонату України за скороченим варіантом, який був потрібен для подальшого переходу на систему осінь – весна.

Гецко виступав за Чорноморець і у поєдинку 7 туру з вінницькою Нивою йому вдалося забити одразу три м'ячі, а одесити перемогли із загальним рахунком 6:0. Як зазначає сайт ukrainianfootball.narod, це був перший хет-трик в історії українського клубного футболу епохи незалежності нашої держави.

Як Іван Гецко став "покерним спеціалістом"?

Йдеться не про карткову гру, а про унікальний гольовий рекорд, який Гецко оформив у сезоні 1999/2000.



Іван Гецко під час кар'єри футболіста

Саме під час цього чемпіонату він змінив львівські Карпати на криворізький Кривбас. І дивовижним чином встиг відзначитися за обидві команди чотирма м'ячами в одному матчі.

Спершу це сталося, як пише football24.ua, 29 серпня 1999 року у матчі Карпат і Дніпра. Гецко оформив покер лише за 26 хвилин – це досі залишається найшвидшим результатом в історії України.

А згодом вже у складі Кривбаса 14 травня 2000 року нападник знову пішов з поля аж з чотирма голами. Цього разу не пощастило тернопільській Ниві.

В якому клубі з Англії міг опинитися Іван Гецко?

Після участі у першому чемпіонаті України Гецко поїхав грати за Маккабі з Хайфи. А коли в ізраїльського клубу виникли фінансові проблеми, його пропонували швейцарському Серветту і англійському Портсмуту.

Щоправда, навіть у випадку успішного трансферу українцю навряд вдалося б пограти в АПЛ. Портсмут тоді був далеким від еліти британського футболу і тільки змагався за потрапляння в найвищий дивізіон.

Як би там не було, переговори не вдалися, а Гецко поїхав грати у чемпіонат Росії. Там він провів два роки, перш ніж повернутися додому у Дніпро.

Чому Іван Гецко закінчив кар'єру гравця?

На жаль, рішення повісити бутси на цвях Гецко ухвалив не за власною ініціативою, а через складні події у житті.

Як розповідав сам ексфутболіст Sport.ua, дорогою з Одеси до Харкова у 2001 році він потрапив в аварію, заснувши за кермом. Вилетів з траси і опинився у реанімації. Мав проблеми з хребтом, шиєю, животом і ногами. Після цього Гецко вже не міг виступати на найвищому рівні. Тож Металіст став його останнім клубом.