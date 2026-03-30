24 Канал порівняв статистику усіх наставників і дійшов цікавого висновку. Хоча найкращі досягнення національної команди – чвертьфінал чемпіонату світу та чвертьфінал Євро – зазвичай пов'язують з іменами Олега Блохіна і Андрія Шевченка, обидва вони поступаються іншому тренеру.
Дивіться також Відставка Сергія Реброва зі збірної України: усе, що відомо
Хто з тренерів збірної України здобув найбільше перемог?
За чистою кількістю переможних матчів справді важко скласти конкуренцію Олегу Блохіну, який за дві каденції на чолі головної команди привів її до успіху у 28 матчах. Андрій Шевченко тут буде другим з результатом у 25 виграних поєдинків.
Проте справедливіше застосувати такий показник як відсоток здобутих перемог. І тут найкращим виявляється зовсім інший коуч: Михайло Фоменко.
Загалом під орудою нині покійного керманича збірна України провела 37 ігор, в яких 24 рази була сильнішою за суперника. А це 64,8% у перерахунку на частку перемог.
Найбільш пам'ятна звитяга – це, звичайно ж, 2:0 над збірною Франції у відборі на чемпіонат світу-2014, коли голи Андрія Ярмоленка і Романа Зозулі на "Олімпійському" у Києві змусили нас вірити у те, що збірна України нарешті досягла топ-статусу і може нав'язати боротьбу навіть найсильнішим.
Україна – Франція 2:0 / фото Zbirna
На жаль, після того була поразка у Парижі 0:3. Проте київська гра досі залишається однією з найкращих за історію головної команди.
А як же Мирон Маркевич?
Ось в цьому і полягає пастка з відсотками: Фоменка випереджає тренер, який провів на чолі збірної лише 4 матчі.
Так, Мирон Маркевич не просто має 75% перемог, він ще й єдиний тренер української збірної, який не зазнав жодної поразки.
Але варто все ж враховувати, що Маркевич так і не провів жодного офіційного матчу. Та й 4 гри – це замало, щоб робити висновки.
Чого досяг зі збірною Сергій Ребров?
- На чолі головної команди нинішній тренер провів 33 матчі, з яких лише 15 були переможними при 10 поразках.
- Ребров має 45,5% перемог. Це гірше, ніж Олександр Петраков, Андрій Шевченко, Михайло Фоменко, Олексій Михайличенко і Йожеф Сабо.
- З Ребровим команда вийшла на Євро-2024 і набрала там найбільшу кількість очок у групі – 4. Але так і не вийшла до плей-оф.