Легенда Динамо оказался в польской тюрьме из-за казино: что известно о скандале с Яремчуком
- Бывший футболист Иван Яремчук был арестован в Польше.
- Причиной стал конфликт в казино в Праге, где он проиграл все деньги.
Бывший футболист Динамо Иван Яремчук оказался в эпицентре скандала. Известного футболиста задержали в Польше еще в октябре этого года.
Причиной стала ссора Яремчука в одном из казино в Праге. О деталях скандала подробности неизвестны, но сам Иван немного поделился информацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.
По теме Золотой состав Динамо-1975: кто из легендарных футболистов ушел из жизни
Почему Яремчук оказался в тюрьме?
Иван признался, что проиграл все деньги в одном из заведений, после чего возник скандал, сообщает Чемпион. Украинец рассказал, что он едва не подрался с менеджером, а причиной конфликта стали фишки.
Поскандалили с менеджером в казино в Праге, чуть не подрались. Все дело было в фишках. Чехия и Польша – это страны Евросоюза, поэтому меня арестовали в Кракове. Туда я приехал накануне матча Украина – Азербайджан. Подробности говорить не хочу. Но я все проиграл в казино, поэтому не хочу развивать эту тему,
– говорит Яремчук.
Экс-футболист провел за решеткой полтора месяца, после чего был выпущен на свободу. Иван вспоминает, что попал в одну тюрьму с другими земляками.
Они в основном попали под арест из-за краж. Сейчас Яремчук находится в Бельгии, но через два месяца должен ехать на суд в Прагу. Поэтому инцидент еще рано считать исчерпанным.
Что известно об Иване Яремчуке?
- Игрок является уроженцем Закарпатья. Его первой командой был черкасский Днепр, за который он сыграл более 100 матчей.
- В 1985 году Яремчука пригласили в киевское Динамо. Игрок сразу стал основным в команде Валерия Лобановского и попал в состав сборной СССР.
- В 1986-м Иван стал победителем Кубка обладателей кубков, а также сыграл на чемпионате мира в Мексике. Там он отметился голом в ворота Венгрии.
- После этого у хавбека был перелом ноги, а завершал карьеру он в клубах Германии, России, Израиля и Чехии. Также Иван признавался в своей игровой зависимости. В свое время Яремчук продал квартиру и авто, чтобы рассчитаться с долгами.