Легенда Динамо оказался в польской тюрьме из-за казино: что известно о скандале с Яремчуком

Бывший футболист Динамо Иван Яремчук оказался в эпицентре скандала. Известного футболиста задержали в Польше еще в октябре этого года.

Причиной стала ссора Яремчука в одном из казино в Праге. О деталях скандала подробности неизвестны, но сам Иван немного поделился информацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

Почему Яремчук оказался в тюрьме?

Иван признался, что проиграл все деньги в одном из заведений, после чего возник скандал, сообщает Чемпион. Украинец рассказал, что он едва не подрался с менеджером, а причиной конфликта стали фишки.

Поскандалили с менеджером в казино в Праге, чуть не подрались. Все дело было в фишках. Чехия и Польша – это страны Евросоюза, поэтому меня арестовали в Кракове. Туда я приехал накануне матча Украина – Азербайджан. Подробности говорить не хочу. Но я все проиграл в казино, поэтому не хочу развивать эту тему,

– говорит Яремчук.

Экс-футболист провел за решеткой полтора месяца, после чего был выпущен на свободу. Иван вспоминает, что попал в одну тюрьму с другими земляками.

Они в основном попали под арест из-за краж. Сейчас Яремчук находится в Бельгии, но через два месяца должен ехать на суд в Прагу. Поэтому инцидент еще рано считать исчерпанным.

Что известно об Иване Яремчуке?