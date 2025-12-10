Легенда Динамо опинився в польській в'язниці через казино: що відомо про скандал з Яремчуком
- Колишній футболіст Іван Яремчук був заарештований у Польщі.
- Причиною став конфлікт у казино в Празі, де він програв усі гроші.
Колишній футболіст Динамо Іван Яремчук опинився в епіцентрі скандалу. Відомого футболіста затримали у Польщі ще в жовтні цього року.
Причиною стала сварка Яремчука в одному з казино у Празі. Про деталі скандалу подробиці невідомі, але сам Іван трохи поділився інформацією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blik.
Чому Яремчук опинився у в'язниці?
Іван зізнався, що програв усі гроші в одному із закладів, після чого виник скандал, повідомляє Чемпіон. Українець розповів, що він ледь не побився з менеджером, а причиною конфлікту стали фішки.
Поскандалили з менеджером у казино в Празі, мало не побилися. Вся справа була у фішках. Чехія та Польща – це країни Євросоюзу, тому мене заарештували у Кракові. Туди я приїхав напередодні матчу Україна – Азербайджан. Подробиці говорити не хочу. Але я все програв у казино, тому не хочу розвивати цю тему,
– каже Яремчук.
Ексфутболіст провів за ґратами півтора місяця, після чого був випущений на волю. Іван згадує, що потрапив в одну в'язницю з іншими земляками.
Вони здебільшого потрапили під арешт через крадіжки. Зараз Яремчук перебуває в Бельгії, але через два місяці має їхати на суд до Праги. Тому інцидент ще рано вважати вичерпаним.
Що відомо про Івана Яремчука?
- Гравець є уродженцем Закарпаття. Його першою командою був черкаський Дніпро, за який він зіграв понад 100 матчів.
- У 1985 році Яремчука запросили у київське Динамо. Гравець одразу став основним у команді Валерія Лобановського та потрапив до складу збірної СРСР.
- У 1986-му Іван став переможцем Кубка володарів кубків, а також зіграв на чемпіонаті світу в Мексиці. Там він відзначився голом у ворота Угорщини.
- Після цього у хавбека був перелом ноги, а завершував кар'єру він в клубах Німеччини, Росії, Ізраїлю та Чехії. Також Іван зізнавався у своїй ігровій залежності. Свого часу Яремчук продав квартиру та авто, щоб розрахуватися з боргами.