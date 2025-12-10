Легенда Динамо опинився в польській в'язниці через казино: що відомо про скандал з Яремчуком

Колишній футболіст Динамо Іван Яремчук опинився в епіцентрі скандалу. Відомого футболіста затримали у Польщі ще в жовтні цього року.

Причиною стала сварка Яремчука в одному з казино у Празі. Про деталі скандалу подробиці невідомі, але сам Іван трохи поділився інформацією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blik.

Чому Яремчук опинився у в'язниці?

Іван зізнався, що програв усі гроші в одному із закладів, після чого виник скандал, повідомляє Чемпіон. Українець розповів, що він ледь не побився з менеджером, а причиною конфлікту стали фішки.

Поскандалили з менеджером у казино в Празі, мало не побилися. Вся справа була у фішках. Чехія та Польща – це країни Євросоюзу, тому мене заарештували у Кракові. Туди я приїхав напередодні матчу Україна – Азербайджан. Подробиці говорити не хочу. Але я все програв у казино, тому не хочу розвивати цю тему,

– каже Яремчук.

Ексфутболіст провів за ґратами півтора місяця, після чого був випущений на волю. Іван згадує, що потрапив в одну в'язницю з іншими земляками.

Вони здебільшого потрапили під арешт через крадіжки. Зараз Яремчук перебуває в Бельгії, але через два місяці має їхати на суд до Праги. Тому інцидент ще рано вважати вичерпаним.

Що відомо про Івана Яремчука?