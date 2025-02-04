Его хотели в Англии и Германии: звезда сборной Украины уйдет в Первую лигу ради крутой зарплаты

Иван Калюжный пользуется спросом на трансферном рынке. Уже летом полузащитник должен сменить команду, ведь его контракт с Александрией подходит к концу.

Хавбек Александрии Иван Калюжный стал главным открытием осенней части сезона УПЛ. Футболист вызвал интерес со стороны украинских и европейских клубов.

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Понижение ради повышения

Ранее сообщалось, что Калюжным интересуется Шахтер. Зимой же интерес к Ивану приписывали английскому Плимуту, немецкой Герте и ряду других клубов.

Впрочем, как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Сергея Тищенко, Калюжный выбрал довольно неожиданный вариант для продолжения карьеры. Летом 27-летний украинец станет игроком Металлиста 1925.

Сейчас харьковчане выступают в Первой лиге, но ставят целью вернуться в УПЛ. По информации источника, главным мотивом Ивана для такого выбора стал финансовый аспект.

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Металлист 1925 предложил игроку в пять раз выше зарплату, чем его действующая в Александрии. Сейчас Иван зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц. Кроме того, харьковчане выплатят игроку подписной бонус в размере одной зарплаты.

Иван достанется новой команде бесплатно, ведь летом у него завершается контракт с Александрией. В текущем сезоне футболист забил один гол и отдал один ассист в 16-ти матчах за "аграриев", а также дебютировал в сборной Украины.