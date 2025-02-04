Хавбек Олександрії Іван Калюжний став головним відкриттям осінньої частини сезону УПЛ. Футболіст викликав інтерес з боку українських та європейських клубів.

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Пониження заради підвищення

Раніше повідомлялось, що Калюжним цікавиться Шахтар. Взимку ж інтерес до Івана приписували англійському Плімуту, німецькій Герті та ряду інших клубів.

Втім, як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Сергія Тищенка, Калюжний обрав досить несподіваний варіант для продовження кар'єри. Влітку 27-річний українець стане гравцем Металіста 1925.

Наразі харків'яни виступають в Першій лізі, але ставлять за мету повернутись в УПЛ. За інформацією джерела, головним мотивом Івана для такого вибору став фінансовий аспект.

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Металіст 1925 запропонував гравцю у п'ять разів вищу зарплату за його чинну в Олександрії. Наразі Іван заробляє близько 30 тисяч доларів на місяць. Крім того, харків'яни виплатять гравцю підписний бонус у розмірі однієї зарплати.

Іван дістанеться новій команді безкоштовно, адже влітку у нього завершується контракт із Олександрією. У поточному сезоні футболіст забив один гол та віддав один асист у 16-ти матчах за "аграріїв", а також дебютував у збірній України.