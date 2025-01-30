Київське Динамо взимку попрощалось із рядом виконавців. До прикладу, Олександр Андрієвський перебрався у Полісся, а Георгій Бущан поїхав до Саудівської Аравії в Аль-Шабаб.

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Новий клуб Шепелєва

Також "біло-сині" припинили співпрацю із Володимиром Шепелєвим. Зрештою 27-річний опорний півзахисник таки визначився із новою командою.

Нею стала Олександрія, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу. Шепелєв підписав із "аграріями" контракт на півроку, до літа 2025-го. У новому клубі Володимир виступатиме під 19 номером.

Нагадаємо, що Олександрія після 17-ти турів в УПЛ сенсаційно йде на другому місці в УПЛ. Команда Руслана Ротаня відстає від лідера Динамо на п'ять балів.

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Відзначимо, що гравець є уродженцем Одещини та починав кроки у футболі в школі Чорноморця. У 17 років Володимир перебрався у Динамо, за яке і виступав до цього року.

У складі "біло-синіх" Шепелєв провів 229 матчів, оформивши 7 голів та 19 асистів. На його рахунку п'ять трофеїв: одне чемпіонство та по два Кубки і Суперкубки країни. Крім того, хавбек провів шість матчів за збірну України.