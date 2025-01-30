Київське Динамо готується до свого останнього матчу в Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського протистоятиме чемпіону Латвії РФШ, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Динамо – РФШ в Лізі Європи 2024-2025

Бездоганна статистика

Українські та латвійські клуби вкрай рідко перетинаються в єврокубках. Це буде лише третій випадок перетину нашого клуба із представником цієї балтійської країни.

Вперше це сталось у сезоні 1997-1998. В першому раунді Кубка УЄФА полтавська Ворскла потрапила на Даугаву та не мала проблем із проходом далі. На виїзді "зелено-білі" перемогли 3:1, тоді як вдома тріумфували трохи скромніше (2:1).

Другий випадок зустрічі українців та латвійців був вже за участі Динамо. Кияни стартували у кваліфікації Ліги чемпіонів 2006-2007 з дуелей проти Металургса з міста Лієпая.

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Латвійський бар'єр виявився надто легким для "біло-синіх". Вдома Динамо виграло 4:0, а на виїзді – 4:1. До речі, один із тих голів за киян забив Маріс Верпаковскіс. Він був вихованцем Металургса, а нині працює спортивним директором РФШ.

Нагадаємо, що Динамо та РФШ вже втратили будь-які шанс на прохід у плей-оф. Матч між цими командами пройде 30 січня у Гамбургу. Початок – о 22:00 за київським часом.