У четвер, 30 січня, київське Динамо відіграє восьмий матч Ліги Європи 2024-2025. Підопічні Олександра Шовковського протистоятимуть латвійському РФШ у номінально домашній зустрічі, повідомляє 24 Канал.

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Фініш на мінорній ноті

"Біло-сині" достроково вибули з гонки за місцем у плей-оф Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського програла шість стартових зустрічей у турнірі.

Лише у сьомому турі Динамо змогло здобути перший бал в таблицю, зігравши внічию із Галатасараєм (3:3). Тепер же завданням на останній тур буде нефініш на останньому місці, а також призові та очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Суперник у Динамо для цього буде доволі прийнятний. Латвійський РФШ класом нижчий за киян, проте зміг кілька разів здивувати у цій Лізі Європи. Клуб із Риги зміг відібрати очки у Галатасарая та Андерлехта, а також сенсаційно здолати Аякс.

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Де дивитися

Матч Динамо – РФШ онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 30 січня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні в Гамбургу.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Динамо – РФШ. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.