Вже тривалий час в мережі ширилася інформація, що Іван Калюжний покине Олександрію. У гравцеві зацікавлені кілька клубів.

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Чи продовжить Калюжний контракт з "містянами"

Спортивний директор Олександрії зазначив, що вони з Іваном багато разів обговорювали можливість продовження контракту, однак конкретики з боку футболіста досі немає, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".

Ми не отримали від нього чіткої відповіді – "так" або "ні". Оскільки час іде, можемо припустити, що шансів на продовження контракту з Іваном небагато,

– розповів Іван Телько.

Він також додав, що умови нового контракту краще, ніж були у попередньому.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Іван Калюжний зіграв 19 матчів за Олександрію, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Відзначимо, що до нього проявляють інтерес німецька Герта, Шахтар та Металіст 1925, а ще раніше ним цікавився Плімут, який кілька днів тому за рекордну для себе суму придбав у австрійського ЛАСКу іншого українця, Максима Таловєрова.