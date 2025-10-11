Полузащитник сборной Украины Иван Калюжный стал одним из героев матча с Исландией. Гол 27-летнего футболиста оказался переломным в поединке.

Сборная Украины эффектно победила Исландию (5:3) в третьем туре отбора на ЧМ-2026. Автором одного из забитых голов стал полузащитник Металлиста 1925 Иван Калюжный, пишет 24 Канал со ссылкой на MEGOGO.

Как Калюжный забил гол Исландии?

На 85-й минуте встречи "Супер-Иван" решился на дальний удар, который оказался результативным. Этот гол стал переломным в матче, ведь вывел украинцев вперед.

Видео гола Калюжного

"Исландия – это квалифицированная команда. Мы немного потеряли концентрацию, когда нужно было плотнее играть с игроками Исландии. Так сложилось, что могли упустить победу, но хорошо, что удалось получить нам нужный результат", – прокомментировал победу над исландцами Калюжный.

Почему Калюжный назвал Исландию родной страной?

Этот гол стал особенным для Ивана Калюжного, который определенный период карьеры провел в чемпионате Исландии. Украинский футболист играл за местный Кефлавик на правах аренды, когда в Украине началась полномасштабная война.

У Ивана остались теплые воспоминания об Исландии и ее жителях.

Когда я играл здесь, я только мечтал о сборной. Тогда еще не был игроком национальной команды. Но когда прилетели в Исландию, у меня очень хорошие воспоминания об этой стране, как люди ко мне относились. Как родная для меня страна, потому что здесь большая поддержка от игроков, болельщиков из клуба, где я играл. Это немного помогло,

– рассказал Калюжный.

По данным Transfermarkt, Иван Калюжный играл за исландский Кефвалик с 18 апреля по 30 июня 2022 года. За это время он сыграл 6 поединков в чемпионате Исландии, но результативными действиями не отличался.

Иван Калюжный с женой и дочкой в Исландии / фото из инстаграма футболиста

Отметим, что гол в ворота сборной Исландии стал дебютным для Ивана Калюжного в футболке национальной сборной Украины. Для первого результативного удара полузащитнику понадобилось 10 матчей.

Кстати, тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон назвал поединок против Украины "странным". Специалист не мог предвидеть такого ливня голов в ключевом матче.