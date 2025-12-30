Талантливый украинец из Шахтера будет играть в одном чемпионате с Месси

Воспитанник донецкого Шахтера Иван Лосенко продолжит карьеру в американской лиге MLS. 21-летний футболист будет играть за Монреаль на правах аренды.

Канадский Монреаль объявил о подписании Ивана Лосенко. Центральный полузащитник попробует свои силы в американской лиге MLS, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Монреаля в сети Х.

На каких условиях будет играть Лосенко за Монреаль?

По информации официального сайта Шахтера, арендное соглашение с Монреалем рассчитано на один год с возможностью продления еще на два года. Канадский клуб будет иметь возможность полного выкупа трансфера талантливого футболиста.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Интересно, что Шахтер может получить футболиста обратно за определенную сумму.

Мы рады приобрести Ивана. Он молодой игрок с сильными техническими способностями и хорошим видением игры, особенно по его умению разыгрывать мяч. Кроме его игровых качеств, его личные качества должны позволить ему быстро интегрироваться в нашу группу,

– прокомментировал трансфер спортивный директор Монреаля Лука Сапуто.

Отметим, что в Монреале уже играет один украинец. 31 января 2025 года футболистом канадского клуба стал Геннадий Синчук.

Чемпионат в американской лиге МЛС стартует 21 февраля. В первом туре Монреаль сыграет на выезде против Сан-Диего. Прошлый сезон в Восточной конференции регулярного чемпионата МЛС "сине-бело-черные" завершили на 13 месте и не вышли в плей-офф. Главной звездой лиги остается аргентинец Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Ефим Конопля отказался продлевать контракт с "горняками". Футболист сборной Украины планирует переехать в немецкую Бундеслигу.

Что известно о Лосенко?